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Белорусы сыграли в футбол на болоте, было грязно и зрелищно - видео

27.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

III Республиканский турнир по торфяному футболу прошел в поселке Правдинский на участке торфяного месторождения Гала-Ковалевское. В турнире участвовали 19 команд, в составе которых были даже женщины. Матч приурочен к 90-летию белорусской энергосистемы.

Торфяной футбол отличается зрелищностью, так как вместо травяного газона игра проходит на болоте. Соревнования требуют много сил и выносливости, ведь движения игроков затруднены. В борьбе за мяч игроки толкались, падали и валялись в грязи.

Родоначальником торфяного футбола считается финский лыжник Эса Ромппайнен. В середине 90-х он использовал болото для тренировок и придумал эту игру для поддержания хорошей физической формы. Позже его методика трансформировалась в отдельную разновидность футбола, который воспринимается как экстремальный вид соревнований.

 
 
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В Пуховичском районе состоялся республиканский турнир по торфяному футболу. Матч прошел на участке торфяного месторождения Гала-Ковалевское. В нем участвовали 19...
 
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