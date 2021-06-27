Чемпионат Европы по футболу: вспоминаем самые яркие моменты в день начала плей-офф

Источник материала: ОНТ

Чемпионат Европы по футболу набирает обороты. Сегодня – первые матчи плей-офф. Первая часть турнира получилась интересной и подарила болельщикам много сенсаций. В нашем репортажи мы вспомнили самое интересное. А также выделили наиболее интригующие пары 1/8 финала.

Вот, пожалуй, чем запомнилась на этом Евро сборная России. Правда, ни смекалка, ни сам Станислав Черчесов команде не помогли. Два поражения — и пора домой. Чего не скажешь про Украину –она оказалось более предприимчивой. А капитан Андрей Ярмоленко здорово пошутил над Роналду, который не любит колу…

Украина сыграет в 1/8 финала против Швеции. Шансы в это паре равны. Но на стороне украинцев точно везение. Они чудом пробились в плей-офф, когда сошлось несколько независящих друг от друга факторов в других матчах.

А вот, кто уже главный герой и в представление не нуждается – Криштиану Роналду. Пятый чемпионат Европы в 36 лет. Он действующий победитель турнира вместе с Португалией. На этом Евро «Крик» забил уже пять голов, и похоже, что к матчу 1/8 финала больше подошла бы афиша: Бельгия против Роналду.

Сегодня все нейтральные болельщики точно ждут игру Италии и Австрии. Итальянцы не проигрывают 31 матч и не пропускают в свои ворота почти 1100 минут. Это одна из самых удивительных серий в истории европейского футбола. Прервется? Или подопечные Манчини вновь всех удивят?

Одна из самых интригующих пар в плей-офф: Англия – Германия. Матч, который легко подошел бы для финала. Но ни англичане, не немцы пока в своей игре неубедительны. Но ведь все прекрасно знают, что когда дело доходит до матчей на выбывание – это уже совсем другая история. Еще Гари Линекер в прошлом веке сказал: в футбол играют 22 человека, а побеждают немцы.

Примерно вот так сборная Германии готовится к важнейшему матчу. Посмотрим, чем завершится эта прогулка по Лондону. В еще одном матч сыграют финалисты чемпионата мира, хорваты, против сборной Испании. Балканцы сохранили костяк команды: все еще в строю Лука Модрич и Иван Перишич. А вот сборная Испании совсем не впечатлила, сыграв две скучные ничьи со шведами и поляками. У хорватов есть реальный шанс пройти «красную фурию».

Сборная Франции попытается повторить свой трюк из нулевых, когда они выиграли сначала чемпионат мира, а затем и Евро-2000. Но для начала нужно пройти неуступчивых швейцарцев – не самая простая задача. 15 дней мы следили за турниром и сегодня начинается самое интересное. Единственно, о чем можно сожалеть за весь турнир – вылет Венгрии. Эта команда, которая влюбила в себя абсолютно всех и не только игрой. Посмотрите речь капитана перед игрой с Германией. И ваше отношение к футболу изменится навсегда.

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