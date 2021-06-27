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Должны были удерживать 30 минут, а держались 12 часов. Виктор Усов – история непобежденного героя

27.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Должны были удерживать 30 минут, а держались 12 часов. Виктор Усов – история непобежденного героя

На западе Гродненской области есть застава под номером один. Здесь 22 июня ровно в четыре часа тоже услышали гул немецких самолетов. Бойцы одновременно и наравне с воинами Брестской крепости приняли удар. Враг отводил на захват полчаса, но потратил полсуток. пограничники во главе с лейтенантом Виктором Усовым дали им героический Отпор. Виктор Усов, вероятно, не собирался становиться героем, но стал им в первый день войны. Его отвага и бесстрашие – стало легендой и вошла в учебники. 


В тихом лесу неподалеку от Августовского канала, как и 80 лет назад стоит застава. Теплой июньской ночью 41-го здесь не ждали войны. Но ровно в четыре часа командир Виктор Усов получил сигнал – со стороны Польши летят самолеты, а на лодках по реке уже переправляются немцы. Пограничники заняли позиции в траншеях. С винтовками и парой пулеметов приняли свой первый и последний в жизни бой.

Максим Смольник, военнослужащий заставы имени Виктора Усова: «Стоит отметить, что по плану немецкой армии «Барбаросса» на захват заставы отводилось всего 30 минут. Но наши пограничники сражались около 12 часов. Отбили несколько атак. И все сражались до последнего патрона».

Уже к обеду 22 июня живых на заставе не осталось. Теперь здесь братская могила. Есть и музей. Пограничники по крупицам собирают экспонаты с места сражения. Их уже свыше 500, и новые продолжают находить. Памятный камень – место, где в засыпанном окопе обнаружили останки командира. А найденное в нем офицерское оружие – самый ценный экспонат.

Артём Смусенок, военнослужащий заставы имени Виктора Усова: «Через десять лет после войны было найдено тело. При нём был именно этот револьвер, при котором и опознали героя Советского Союза Виктора Михайловича Усова. Не было ни одного патрона в револьвере, так как пограничники сражались до последнего».

Его имя теперь носит застава, оно навечно – в списке личного состава. Лейтенант и сегодня символично здесь, в казарме среди бойцов. Смотрит с портрета, а рядом и его кровать. Историю мужества, беззаветной любви к родине и готовности стоять за ее благополучие до конца на заставе бережно хранят. Служить сюда попадают только лучшие.

В память о Викторе Усове и еще 16 тысячах пограничников, погибших в первый день войны, в Гродно открыт масштабный мемориал. Средства на его создание приходили со всего СНГ – такое символическое спасибо от всех народов. за то, что совсем молодые ребята, такие как и 24-летний Виктор Усов, не раздумывая, не ожидая приказа сверху, смело вышли защищать родину. И не побоялись отдать свою жизнь за мирное небо. На одной из плит подвиг смогли описать словами – «Погибшим, но не побежденным». 

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Теги: Гродно
 
 
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На западе Гродненской области есть застава под номером один. Здесь 22 июня ровно в четыре часа тоже услышали гул немецких самолетов. Бойцы одновременно и наравне с...
 
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