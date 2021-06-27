Автомобиль въехал в ворота посольства России в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

В ворота посольства Российской Федерации в Минске въехал легковой автомобиль Ford. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Уточняется, что водитель после ДТП пытался скрыться, но его задержали.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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