|
Автомобиль въехал в ворота посольства России в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В ворота посольства Российской Федерации в Минске въехал легковой автомобиль Ford. Об этом
Уточняется, что водитель после ДТП пытался скрыться, но его задержали.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ворота посольства Российской Федерации в Минске въехал легковой автомобиль Ford. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Уточняется, что водитель после...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)