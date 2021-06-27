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Сборная Дании разгромила команду Уэльса и вышла в 1/4 финала Евро-2020
Источник материала: ОНТ
Сборные команды Дании и Уэльса провели первую игру стадии 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020. Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу скандинавов.
Голами отметились Каспер Дольберг (дубль), Йоахим Мехле и Мартин Брейтвейт.
Таким образом, Дания впервые с 1992 года выиграла матч плей-офф в рамках чемпионата Европы. Также датчане стали первыми четвертьфиналистами Евро-2020.
Фото: uefa.com
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Сборные команды Дании и Уэльса провели первую игру стадии 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020. Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу скандинавов. Голами...
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