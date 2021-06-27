«Вытокi. Крок да Алімпу»: финальный олимпийский день прошел на фестивале в Мозыре

Источник материала: ОНТ

Спортивные баталии, знакомство с историей и трепетное отношение к малой родине. Фестиваль «Вытокi. Крок да Алімпу» продолжает объединять белорусские регионы. В эти дни в атмосфере уникального праздника живёт один из самых красивых и старинных городов Полесья – Мозырь. Стартовал форум с культурной программы, затем была образовательная часть, и сегодня – финальный олимпийский день. Он собрал всех любителей активного образа жизни.





Первые упоминания об этом городе датируются 1155 годом. А местные гордо называют Мозырь «Белорусской Швейцарией». Всё из-за неповторимого рельефа и уникальной природы: райцентр расположен на лесистых холмах над рекой Припять. Главная местная достопримечательность – Замковая гора. Она, правда, не сохранила свой исторический облик и со временем уменьшилась в разы, но продолжает притягивать туристов. Неповторимый вид на город с высоты птичьего полёта. Когда-то здесь находилось деревянное оборонительное сооружение позднего средневековья.

Алеся Кузнецова, генеральный директор музыкального продюсерского центра «Золотые голоса»: «Мы так много не знаем о своих белорусских местах. Каждый раз, когда мы с «Вытоками» или с концертами приезжаем в другой город, мы столько нового узнаём, мы удивляемся той красоте, которая есть у нас и которую мы немножко недооцениваем.

Традиционные верования, обряды, ритуалы, развитие народных промыслов. В музее «Полеская веда» можно не только узнать, кто такие мозырские полешуки, но и прикоснуться к генетической памяти этой части Полесья. Территория региональной идентичности. В экспозиции – целая система знаний, характерная только для этого места.

Задача Фестиваля – показывать как раз разную Беларусь. И затрагивать не только историю и культуру, третий столп фэста – спорт. Городская набережная и главная площадь Мозыря на день превратились в зону олимпийских состязаний. Праздник собрал сотни любителей активного образа жизни.

Дети вместе с родителями могли попробовать себя в футболе, хоккее, велоспорте, гребле и единоборствах. За каждое выполненное задание – ценный приз.

Для трёхлетней Евы сегодня тоже большой спортивный дебют. Попросила маму показать ей секцию бокса – и сразу пришлось держать удар. Хоть перчатки и велики, победу в спарринге отдали ребёнку.

Людмила Чудновская, мама: «Ну, во-первых, мы узнаём, какие вообще виды спорта сейчас развиты больше, то есть чем можно заниматься, куда можно детей отдавать, чтобы понимать, что вообще есть и куда можно двигаться».

В этом году программа символично приурочена к Году народного единства и 30-летию Национального олимпийского комитета. Провести фестиваль неслучайно решили именно в небольших городах. Новый взгляд на малую Родину. Но, прежде всего, это семейный праздник. Важно, чтобы родители и дети знакомились со спортом не по телевизору, а на таких площадках.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома: «Семья – она всегда является оплотом всех традиций нашего белорусского народа, в том числе и в спорте. Поэтому прививая ребёнку какой-нибудь вид спорта, приводя в секцию, родители видят, где он может себя проявить и что он может показать».

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: «Фестиваль сегодня по-разному называют: и спортивным, и культурным, и семейным. И мы сегодня видим: самая главная в нём отличительная черта, что он не заорганизован и очень много дарит интересных и хороших эмоций. На празднике очень отчётливо чувствуется атмосфера вот этого единения».

«Вытокi» – слово, которое имеет по-настоящему глубокий смысл. Это наша память, наши корни и наша земля. Задача фестиваля - создать абсолютно новое пространство, которое объединит людей разных интересов и возрастов, а также расскажет о региональных брендах, достижениях в спорте, науке и искусстве. Впереди – такой же праздник у Бобруйска, а августе фестиваль примет Минская область.

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