Сколько можно работать во время жары, кому будет проще построить квартиру и новации валютного рынка. Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Кто сможет проще решить жилищный вопрос? Что изменится на фондовом рынке с новыми правилами валютного регулирования и контроля? И какие машины больше не хочет выпускать немецкий концерн? Расскажет Наталья Тарасюк. Ближе к делу.





Кто сможет проще решить квартирный вопрос?

Практически 17 тысяч новых квартир построено за пять месяцев. В эксплуатацию ввели полтора миллиона квадратных метров.

Из них – больше 500 тысяч для тех, кто особенно ждал решения жилищного вопроса. С господдержкой построено порядка 405 тысяч «квадратов».

Чуть больше – почти 470 тысяч – введено в эксплуатацию на селе. А вот что касается решения «квартирного вопроса» медиков и соцработников, которые получают ковидные надбавки, то они теперь могут рассчитывать на господдержку при строительстве, реконструкции или покупке жилья. Вопрос урегулирован в новом постановлении правительства. Совмин внёс изменения в Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения помощи от государства. Документ уже опубликован.

Сколько времени можно трудиться на жаре?

Больше градусов и меньше рабочих часов, если нет условий для комфортного труда. Жара, понятное дело, влияет не только на наше самочувствие, но и на работоспособность. Поэтому и сотрудник, и наниматель должны об этом помнить, если столбик термометра поднялся выше 30 градусов.

Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях регулирует Минздрав. И едины для компаний всех форм собственности. Но всё зависит от категории работы (их, по сути, пять), т.е. от интенсивности энергозатрат организма. Исходя из этих показателей определяется, сколько времени человек может максимально провести на рабочем месте, если температура воздуха выше допустимой отметки. Те, кто работает в офисе и мало двигается, может работать 8 часов при 28 градусах. А вот при температуре от 31°С и выше тем, кто тратит больше 250 килокалорий (это, к примеру, работники цехов машиностроительных и металлургических предприятий) стоит с работой повременить. За «градусами» должен следить и наниматель, чтобы не получить штраф. Юрлицо – до 500 базовых, Предприниматель – до 200.

Будут ли активны инвесторы?

А вот будет ли жарко на белорусском фондовом рынке этим летом? И чего ждать инвесторам после 9 июля, когда заработают новые правила валютного регулирования и контроля? Узнаем у нашего эксперта Михаила Грачёва.

Как изменится рынок ценных бумаг? Валютные облигации на фондовом рынке заменят так называемые индексируемые?

Михаил Грачёв, эксперт фондового рынка инвестиционной компании: «Ну, на самом деле, в большей степени это будет техническим вопросом, потому что те валютные облигации, которые находятся в обращении на сегодняшний день, за исключением государственных, все облигации иных эмитентов и все расчёты по ним (покупка этих бумаг, продажа их, начисление купонных выплат и погашение) всё производиться только и исключительно в национальной валюте, т.е. в белорусских рублях. И по факту запрет на номинирование этих бумаг именно в иностранной валюте с технической точки зрения он ничего не изменит. Точно так же эту ценную бумагу, облигацию, можно будет номинировать в белорусских рублях, но индексировать её в соответствии с изменением какого-нибудь параметра. Совершенно не важно, что это будет. Иностранная валюта, здесь может быть инфляция, привязаться к инфляции… При изменении того или иного показателя, соответственно, показателя, к которому привязана, собственно, ценная бумага, будут меняться её параметры, но в любом случае все расчёты будут весить исключительно в национальной валюте, т.е. в белорусских рублях, поэтому с технической точки зрения нет никаких проблем».

Как оцениваете торговую активность за неполные полгода? Тенденции в сегменте акций и облигаций?

Михаил Грачёв, эксперт фондового рынка инвестиционной компании: «На самом деле, здесь пропорциональность или соотношение торговой активности между секторами или классами облигаций не меняется на протяжении достаточно продолжительного времени. Можно сказать, что даже несколько лет. Основную долю занимают всё-таки государственные долговые обязательства, как валютные, так и рублёвые. Это ВГДО или ГДО, различных выпусков, в различных валютах, как в евро, долларах, так и белорусских рублях. В денежном выражении на долю государственных облигаций приходится примерно от 50 до 60 %. Вторая по объёму категория – это облигации банковского сектора… На их долю приходится примерно 30-40 % в денежном выражении. В от 10 до 15 %, опять же, от месяца к месяцу приходится на корпоративные облигации. Это все остальные участники рынка, как профессиональные, так и субъекты реального сектора Республики Беларусь… В доле акций мы наблюдаем вот в последние полгода, скажем так, высокий спрос к акциям тех эмитентов, которые, скажем, имеют на собственном балансе или во владении, являются собственниками каких-то объектов недвижимости. Можно сказать, что идёт активная торговля с бумагами тех субъектов, которые обладают какими-то реальными активами».

Кто хочет отказаться от бензиновых двигателей?

Цены на нефть на этой неделе шли вверх после данных о резком снижении запасов в США. Нефть стремится к отметке больше 75 долларов за баррель эталонной марки Brent. Выросли и фьючерсы на WTI – порядка 73 долларов. По-разному рынок воспринял и заявление немецких автомобилестроителей. Audi планирует отказаться от выпуска машин с двигателем внутреннего сгорания уже к 2033 году. Начиная с 2026 года все новые модели бренда будут электрическими. Исключение всё же могут сделать для клиентов из Китая и выпускать специально для них более привычные авто. Отказаться от бензиновых и дизельных моделей хотят Volvo и General Motors.

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