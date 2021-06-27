Жара и купание. Какие правила важно помнить во время отдыха на открытых водоемах?

Источник материала: ОНТ

Когда температурная рубашка настолько близко к телу, хочется уйти в тень и на водоем. Но в этом году заветная прохлада особенно опасна. Каждый день на белорусских реках и озерах гибнут люди. Базовые, но такие важные, принципы безопасности напомним в нашем сюжете.

Столбики термометров зашкаливали, а желание искупаться становилось непреодолимым. Кто-то предпочитал освежиться после работы, когда солнце не такое жаркое. Многие же совмещают отдых выходного дня с водными процедурами. Однако, кроме приятных ощущений, вода таит в себе немало опасностей. Независимо от вида водоёма, будь то море, река, озеро или пруд каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде. Вот и Дмитрия Рябов попробовал искупаться и при этом «выйти сухим из воды».

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента.





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