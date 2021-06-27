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Ослабление жары. Как надолго? Погода на неделю с 28 июня по 4 июля. Подробный прогноз

27.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ослабление жары. Как надолго? Погода на неделю с 28 июня по 4 июля. Подробный прогноз

Практически всегда ясное небо и очень высокая (на 7-12 градусов выше нормы) температура воздуха. На уходящей неделе наша страна оказалась во власти обширного антициклона. Но уже с 26 июня жара начнет ослабевать. Как надолго?

28 июня прогнозируют облачно с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью +13 ℃…+18℃. Днем +23℃…+25℃. 

Во вторник, 29 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Во вторник в большинстве районов, в среду по востоку пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прошумят грозы. В ночные часы на столбиках термометров увидим +12℃…+17℃, днем во вторник будет +22℃…+27℃, в среду воздух прогреется до +24℃…+28℃.

В первых числах июля также не обойдется без осадков: местами по стране пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью +11℃…+16℃. Днем 1 июля будет +26℃…+29℃, в пятницу прогнозируют от +19℃ по Брестской области до +27℃ по Витебской. 

Выходные будут теплыми. Температура воздуха ночью +10℃…+15℃. Днем в субботу, 3 июля, на столбиках термометров увидим до +25℃…+28℃, в воскресенье до +24℃…+28℃.


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Практически всегда ясное небо и очень высокая (на 7-12 градусов выше нормы) температура воздуха. На уходящей неделе наша страна оказалась во власти обширного...
 
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