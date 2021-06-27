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Пенсионер чуть не утонул в луже
Источник материала: ОНТ
В Тюмени (Россия) пенсионер чуть не утонул в луже. Об этом
Уточняется, что после коммунальной аварии возле одного из домов города были затоплены проезжая часть и тротуар. Пытавшийся перейти лужу пенсионер упал и не смог выбраться из воды.
Пожилого человека спасли прохожие.
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В Тюмени (Россия) пенсионер чуть не утонул в луже. Об этом информирует РИА «Новости». Уточняется, что после коммунальной аварии возле одного из домов города были...
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