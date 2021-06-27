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Лунный календарь садовода-огородника с 28 июня по 4 июля

27.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь садовода-огородника с 28 июня по 4 июля

План действий на следующие 7 дней – в рубрике «Лунный календарь» от программы «Метеогид».

На подходе месяц, когда можно будет лакомиться урожаем со своего огорода. Однако не забывайте, что о растениях, подаривших нам эти плоды, надо продолжать заботиться. 30 июня можно заняться уборкой урожая культур, у которых съедобной является подземная часть. 

1 июля – время сушить лекарственные растения и перерабатывать ягоды. 4 июля благоприятный день для посева цветной капусты, брокколи и фасоли кустовой. В этот же день укореняйте усы земляники. 

Для похода в парикмахерскую выбирайте 29 июня, 1 и 3 июля. Заняться здоровьем ротовой полости лучше всего на 28 и 30 июня, а также 1 и 2 июля.

Во вторник, 29 июня, постарайтесь сохранять хорошее настроение. Ведь даже в самой неприятной ситуации можно найти плюсы. 2 июля звезды советуют завершить дела и разобраться с проблемами. 

Какой будет геомагнитная обстановка на следующей неделе? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.  


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План действий на следующие 7 дней – в рубрике «Лунный календарь» от программы «Метеогид». На подходе месяц, когда можно будет лакомиться урожаем со своего огорода....
 
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