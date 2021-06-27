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Более 700 студотрядов приняли участие в церемонии открытия третьего трудового семестра на площади Государственного флага

27.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 700 студотрядов приняли участие в церемонии открытия третьего трудового семестра на площади Государственного флага

Обрести опыт, завести новые знакомства и заработать первые деньги. Торжественное открытие третьего трудового семестра состоялось на площади Государственного флага. Более 700 студентов съехались в Минск из разных уголков страны, чтобы получить путевки для работы. 


Начало сезона, конечно, с песней – с ней трудиться веселее. Она же станет спутником на всё лето. Ради этого сезона Кристина Кубулова преодолела три тысячи километров – приехала из Омской области. В этом году, как и в прошлом, будет работать на заводе Атлант в отделе по подбору персонала. Это лето ждала как никогда. И дело даже не в возможности заработать, хоть плюс к стипендии ощутимый – в месяц более 700 рублей.  

И таких молодых людей 29 тысяч. Уже завтра их ожидают насыщенные трудовые будни и веселый совместный досуг. Для некоторых ребят нынешний сезон станет дебютным, но для большинства пройдет уже не в первый раз. 

Самые востребованные в этом году сельскохозяйственные и сервисные отряды. Кроме них, на выбор ребят – строительные, педагогические, экологические, медицинские и производственные команды. Чаще всего студенты выбирают профиль отряда исходя из своей будущей профессии и с прицелом на дальнейшее трудоустройство. К примеру, студенты педагогических вузов будут работать в детских оздоровительных лагерях. Для плодотворной работы, как говорится, all inclusive: проживание и питание, экипировка.

Проходит нынешний трудовой семестр в год трагической для Беларуси даты – 80-летия начала Великой Отечественной войны. Это не осталось без внимания молодежи – каждый отряд носит имя Героя Советского Союза либо участника сражений. Это память и уважение к тем, кто отстоял свободу и независимость родной страны

Студотряды – уже добрая традиция, они сделали свой вклад в возведение таких крупных объектов, как Белорусская атомная электростанция, третья линия Минского метрополитена, «Великий Камень», Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Тот случай, когда лето с пользой и для себя, и для страны.

На таких активных студентов делают большие ставки – по большому счету, вот он, выкристализованный актив страны, который хочет что-то делать. В этом году у них появился еще один профессиональный праздник – он состоится завтра и официально называется День молодежи и студенчества. Студенчества, которое может случить примером отношения к своему будущему, а значит и будущему Беларуси. 

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Обрести опыт, завести новые знакомства и заработать первые деньги. Торжественное открытие третьего трудового семестра состоялось на площади Государственного...
 
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