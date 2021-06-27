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Прыжок в лето: выбираем батут вместе с Дмитрием Рябовым
Источник материала: ОНТ
Ощущение полета и легкости в такую жару? Легко, если у вас есть батут. Нехитрое приспособление позволяет совершить прыжок в лето. Физическая нагрузка, свежий воздух и гормоны счастья – взлетайте и пользуйтесь. Дмитрий Рябов на себе испробовал самые популярные модели и рассказывает, как правильно выбрать идеальный батут для всей семьи.
Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента.
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Ощущение полета и легкости в такую жару? Легко, если у вас есть батут. Нехитрое приспособление позволяет совершить прыжок в лето. Физическая нагрузка, свежий воздух...
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