|
Абитуриенты сдали централизованное тестирование по биологии
Источник материала: ОНТ
Централизованное тестирование продолжается. Больше 20 тыс. человек сегодня прошли испытания по биологии.
Тестирование традиционно началось в 11 часов. Это уже пятый предмет в графике ЦТ. Экзамены по русскому, белорусскому, математике и обществознанию уже позади
За ходом вступительной кампании пристально следят. Члены государственной экзаменационной комиссии сегодня объехали несколько пунктов, где была организована сдача ЦТ. Внимание обращают на всё – начиная с условий: пандусов для абитуриентов с ограниченными возможностями, нормальной температуры в аудиториях, воды для будущих студентов. Но максимальный акцент, конечно, на предотвращении нарушений. Шпаргалки, мобильники – всех предупреждают заранее, второго шанса «пересдать» в этом году – не будет.
Задачи конкретно по биологии абитуриентам показалась проще вариантов прошлых лет. С их слов, затруднений не было, и некоторые начали уходить с тестирования задолго до дедлайна. Следующий экзамен ждет будущих студентов – уже в понедельник. Это английский язык.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Централизованное тестирование продолжается. Больше 20 тыс. человек сегодня прошли испытания по биологии. Тестирование традиционно началось в 11 часов. Это уже...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)