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Абитуриенты сдали централизованное тестирование по биологии

27.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Абитуриенты сдали централизованное тестирование по биологии

Централизованное тестирование продолжается. Больше 20 тыс. человек сегодня прошли испытания по биологии.   


Тестирование традиционно началось в 11 часов. Это уже пятый предмет в графике ЦТ. Экзамены по русскому, белорусскому, математике и обществознанию уже позади

За ходом вступительной кампании пристально следят. Члены государственной экзаменационной комиссии сегодня объехали несколько пунктов, где была организована сдача ЦТ. Внимание обращают на всё – начиная с условий: пандусов для абитуриентов с ограниченными возможностями, нормальной температуры в аудиториях, воды для будущих студентов. Но максимальный акцент, конечно, на предотвращении нарушений. Шпаргалки, мобильники – всех предупреждают заранее, второго шанса «пересдать» в этом году – не будет.

Задачи конкретно по биологии абитуриентам показалась проще вариантов прошлых лет. С их слов, затруднений не было, и некоторые начали уходить с тестирования задолго до дедлайна. Следующий экзамен ждет будущих студентов – уже в понедельник. Это английский язык.

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Централизованное тестирование продолжается. Больше 20 тыс. человек сегодня прошли испытания по биологии.    Тестирование традиционно началось в 11 часов. Это уже...
 
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