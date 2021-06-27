Абитуриенты сдали централизованное тестирование по биологии

Источник материала: ОНТ

Централизованное тестирование продолжается. Больше 20 тыс. человек сегодня прошли испытания по биологии.





Тестирование традиционно началось в 11 часов. Это уже пятый предмет в графике ЦТ. Экзамены по русскому, белорусскому, математике и обществознанию уже позади

За ходом вступительной кампании пристально следят. Члены государственной экзаменационной комиссии сегодня объехали несколько пунктов, где была организована сдача ЦТ. Внимание обращают на всё – начиная с условий: пандусов для абитуриентов с ограниченными возможностями, нормальной температуры в аудиториях, воды для будущих студентов. Но максимальный акцент, конечно, на предотвращении нарушений. Шпаргалки, мобильники – всех предупреждают заранее, второго шанса «пересдать» в этом году – не будет.

Задачи конкретно по биологии абитуриентам показалась проще вариантов прошлых лет. С их слов, затруднений не было, и некоторые начали уходить с тестирования задолго до дедлайна. Следующий экзамен ждет будущих студентов – уже в понедельник. Это английский язык.

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