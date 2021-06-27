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«MILEX-2021»: в Минске завершила работу международная выставка вооружений и военной техники

27.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«MILEX-2021»: в Минске завершила работу международная выставка вооружений и военной техники

Мировые премьеры, многомиллионные сделки и официальные делегации из разных стран. Международная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2021» завершила свою работу и принесла большое количество контрактов. И признание – не только форума, как инновационной площадки, но и позиции, которой придерживается Беларусь: оборонительной. 


Как бы трудно не было – рассчитывать необходимо на собственные силы. Любая зависимость от другого государства – и сегодня это видно как никогда – может быть использована в качестве инструмента давления. И уж точно подобное упущение в сфере оборонной безопасности ни к чему хорошему не приведет.  

Путь один – самостоятельное и независимое развитие. И доверие – к союзникам, которые никогда не подводили. В ОДКБ определили курс в области производства электронной компонентной базы и микроэлектроники – поставщиков в мире много, но другое дело, когда на руках собственный продукт. Тем более, и у нас, и у других стран-союзниц разработчиков предостаточно. И все усилия должны быть именно на оборону.    

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси: «Беларусь ведет оборонную политику, направленную на защиту суверенитета своей страны, поддержание мира в своей стране, поэтому в большей степени мы развиваем малую авиацию, малые беспилотники, которые ведут разведку, радиоэлектронную борьбу – т.е. для защиты и получения информации». 

Упор на ракетостроение, развитие стрелкового оружия, создание собственных боеприпасов. Уже более 30% вооружения и военной техники в белорусской армии – отечественного производства. 

Маркировка «сделано в Беларуси» становится знаком качества. Об этом говорит количество участников международной выставки «MILEX-2021». 22 страны приехали к открытию, еще 12 – прибыли после первого дня. Мировые премьеры буквально взорвали инфополе. Один только беспилотный вертолет «Хантер» чего стоил – его обсуждают до сих пор.

Владимир Чудаков, генеральный конструктор конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты»: «Боевая нагрузка 200 кг, пулемет с боекомплектом, 8 управляемых ракет, противотанковые бомбы. Это полностью робот, это очень сложная разработка… Также у нас используется шесть видеообработчиков, все эти контроллеры – организована нейросеть – машина общается со всеми блоками».    

Настоящий фурор произвели не только белорусские беспилотные системы, но и оптика, средства связи, системы видеонаблюдения. Беларусь напрямую связывают с инновациями – именно за этим приехали представители различных силовых ведомств и  конструкторских бюро со всего мира.    

На площадке представлены лучшие образцы вооружения и техники. Внимание от зарубежных партнеров – самое высокое. Договоры, контракты, сделки – росчерки пера на деловых бумагах стали появляться в первый же день. И к концу масштабного форума стала вырисовываться довольно солидная сумма.  

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси: «Подписан целый ряд контрактов, в частности предприятия Госкомвоенпрома подписали 12 экспортных контрактов, цена вопроса 140 миллионов долларов США, при этом я отмечу, что целый ряд контрактов парафировано на сумму порядка 70 миллионов долларов, и с этого момента начнутся работы по согласованию внутригосударственных процедур по их реализации». 

Более 200 переговоров с партнерами – работа проведена серьезная. Потенциал оборонного сектора Беларуси оценен по достоинству. Международная оборонная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2021» стал брендом. И, пожалуй, ключевой момент здесь не в имидже и даже не в признании, а в характере – площадка исключительно про защиту и оборону. 

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Мировые премьеры, многомиллионные сделки и официальные делегации из разных стран. Международная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2021» завершила свою...
 
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