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В ДТП на Партизанском проспекте пострадал мотоциклист

27.06.2021 06:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Водитель автомобиля "Фольксваген" двигаясь по пр.Партизанскомусо стороны ул.Буденного, при повороте налево на ул.Олега Кошевого не пропустил встречный мотоцикл "Ява" и столкнулся с ним. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате инцидента 35-летний мотоциклист с травмами доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Обстоятельства...
 
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