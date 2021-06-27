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Минск подтопило из-за сильного ливня
27.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сильный ливень в Минске подтопил несколько районов города, людей эвакуировали, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.
При этом порывы ветра достигали 12 метров в секунду.
Были подтоплены дороги в южной и юго-западной части города, ограничено движение восьми троллейбусных и 11 автобусных маршрутов общественного
Из легкового и общественного транспорта, подвалов и с подтопленных территорий эвакуировали 91 человека, в том числе 19 детей. На одно из улиц людей вывозили на лодках МЧС. Пострадавших нет.
Ранее в ряде регионов страны из-за гроз и ливня объявляли оранжевый уровень погодной опасности.
В России
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