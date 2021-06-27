Минск подтопило из-за сильного ливня

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильный ливень в Минске подтопил несколько районов города, людей эвакуировали, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

«В Минске с 18:00 до 19:00 было зафиксировано интенсивное выпадение осадков в виде дождя – выпало около 30 мм при среднемесячной норме 82 мм», – говорится в сообщении.

При этом порывы ветра достигали 12 метров в секунду.

Были подтоплены дороги в южной и юго-западной части города, ограничено движение восьми троллейбусных и 11 автобусных маршрутов общественного

транспорта.

Из легкового и общественного транспорта, подвалов и с подтопленных территорий эвакуировали 91 человека, в том числе 19 детей. На одно из улиц людей вывозили на лодках МЧС. Пострадавших нет.

Ранее в ряде регионов страны из-за гроз и ливня объявляли оранжевый уровень погодной опасности.