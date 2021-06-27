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Евро-2020. Дания разгромила Уэльс, Италия намучилась с Австрией
Источник материала: Навiны
В субботу, 27 июня, завершились
В Амстердаме Дания уверенно переиграла Уэльс — 4:0 (Дольберг, 27, 48, Мэле, 88, Брэйтуэйт, 90).
В Лондоне Италия лишь в дополнительное время смогла переиграть Австрию — 2:1 (Кьеза, 95, Пессина, 105; Калайджич, 114).
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В субботу, 27 июня, завершились первые матчи стадии
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