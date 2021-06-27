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Евро-2020. Дания разгромила Уэльс, Италия намучилась с Австрией

27.06.2021 07:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В субботу, 27 июня, завершились первые матчи стадии 1/8 финала чемпионата Европы.

Евро-2020. Дания разгромила Уэльс, Италия намучилась с Австрией

В Амстердаме Дания уверенно переиграла Уэльс  — 4:0 (Дольберг, 27, 48, Мэле, 88, Брэйтуэйт, 90).

В Лондоне Италия лишь в дополнительное время смогла переиграть Австрию — 2:1 (Кьеза, 95, Пессина, 105; Калайджич, 114).

Сегодня на Евро-2020 в Будапеште и Севилье будут сыграны еще два поединка этой стадии:

  • Нидерланды — Чехия («Пушкаш Арена», начало в 19:00 по минскому времени);
  • Бельгия — Португалия («Олимпико де Севилья, 22:00).

 

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В субботу, 27 июня, завершились первые матчи стадии 
 
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