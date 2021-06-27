Евро-2020. Дания разгромила Уэльс, Италия намучилась с Австрией

В субботу, 27 июня, завершились первые матчи стадии 1/8 финала чемпионата Европы.





В Амстердаме Дания уверенно переиграла Уэльс — 4:0 (Дольберг, 27, 48, Мэле, 88, Брэйтуэйт, 90).

В Лондоне Италия лишь в дополнительное время смогла переиграть Австрию — 2:1 (Кьеза, 95, Пессина, 105; Калайджич, 114).

Сегодня на Евро-2020 в Будапеште и Севилье будут сыграны еще два поединка этой стадии:

Нидерланды — Чехия («Пушкаш Арена», начало в 19:00 по минскому времени);

Бельгия — Португалия («Олимпико де Севилья, 22:00).