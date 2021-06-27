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Задержанные в Минске триатлонисты отправлены на Окрестина

27.06.2021 07:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанные днем 26 июня во время соревнований по триатлону в Минске трое участников (Артем Казимирчик, Александр Клименков и Юрий Семашко) доставлены из Центрального РУВД в ИВС до суда, следует из информации волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».

Задержанные в Минске триатлонисты отправлены на Окрестина

Ранее ГУВД Мингорисполкома сообщило, что «трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции».

Появилялись предположения, что Александр Клименков — родственник спортивного обозревателя tut.by Кирилла Клименкова, однако на самом деле это однофамильцы.

Триатлон — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов: плавание, велогонка и бег.

 

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Теги: Минск
 
 
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Задержанные днем 26 июня во время соревнований по триатлону в Минске трое участников (Артем Казимирчик, Александр Клименков и Юрий Семашко)
 
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