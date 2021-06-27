Печальная история о поездке на заработки в Россию

Ольга Скворцова приехала на заработки в Россию в 2017 году. Но поваром так и не стала — оказалась на улице без документов. А потом грянули холода, и Ольга отморозила обе ноги. Первое время мытищинские бомжи пытались помочь ей сами, но ничего не вышло. Женщина попала в хирургическое отделение Щёлковской больницы с тяжёлой гангреной.





Там ей ампутировали конечности и ухаживали за ней. Своих не бросаем — решили доктора, сделали Ольге временный паспорт в белорусском посольстве, подарили кресло-каталку, телефон и билет домой. Отправляют Ольгу тоже не в пустоту: в Беларуси её встретит социальная служба.



