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В Минске мужчина на автомобиле штурмовал посольство России
Источник материала: Партизан
В Минске мужчина на автомобиле на полном ходу въехал в ворота посольства России.
Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
35-летний мужчина на автомобиле Ford на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.
"Там он был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения", - отметили в УГАИ.
На месте ДТП работала, в том числе, саперно-пиротехническая группа.
По нынешним временам, если происшествие объявят терактом, не удивляйтесь.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 35-летний мужчина на автомобиле «Форд» на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.
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В Минске мужчина на автомобиле на полном ходу въехал в ворота посольства России.
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