ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске мужчина на автомобиле штурмовал посольство России

27.06.2021 08:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске мужчина на автомобиле на полном ходу въехал в ворота посольства России.

В Минске мужчина на автомобиле штурмовал посольство России
Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

35-летний мужчина на автомобиле Ford на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.

"Там он был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения", - отметили в УГАИ.

На месте ДТП работала, в том числе, саперно-пиротехническая группа.

По нынешним временам, если происшествие объявят терактом, не удивляйтесь. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 35-летний мужчина на автомобиле «Форд» на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.

Отмечается, что он находился в состоянии наркотического опьянения. pic.twitter.com/Datvuzlata

— TUT.BY (@tutby) June 26, 2021
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске мужчина на автомобиле на полном ходу въехал в ворота посольства России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск подтопило из-за сильного ливня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by