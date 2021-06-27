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Атмосферный фронт хозяйничает в стране
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Навiны
В последний выходной день июня погоду на территории страны будет формировать атмосферный фронт, медленно перемещающийся в восточном направлении.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, местами прогремят грозы, при которых ожидаются ливни.
Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый.
- Брест +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
- Витебск +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе ливни, ветер порывами 15-20 м/с);
- Гомель +28..+30°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе ливни, ветер порывами 15-18 м/с);
- Гродно +23..+25°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
- Могилев +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе ливни, ветер порывами 15-18 м/с);
- Минск +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, ветер порывами 14 м/с).
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
При порывистом ветре спасатели советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Теги: Брест, Витебск
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В последний выходной день июня погоду на территории страны будет формировать атмосферный фронт, медленно перемещающийся в восточном направлении.
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