Атмосферный фронт хозяйничает в стране

В последний выходной день июня погоду на территории страны будет формировать атмосферный фронт, медленно перемещающийся в восточном направлении.





По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, местами прогремят грозы, при которых ожидаются ливни.

Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый.

Брест +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);

Витебск +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе ливни, ветер порывами 15-20 м/с);

Гомель +28..+30°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе ливни, ветер порывами 15-18 м/с);

Гродно +23..+25°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);

Могилев +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе ливни, ветер порывами 15-18 м/с);

Минск +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, ветер порывами 14 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

При порывистом ветре спасатели советуют :

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).