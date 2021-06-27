Ночью в Минске такси сбило мотоциклиста

Дорожно-транспортное происшествие, о котором сообщает столичная Госавтоинспекция.





Поворачивая налево на улицу Олега Кошевого не пропустил встречный мотоцикл «Ява» и протаранил его.

В результате инцидента 35-летний мотоциклист с травмами был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что на 87-м километре трассы М-10 после столкновения с лосем погиб 40-летний байкер .