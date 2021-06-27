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Ночью в Минске такси сбило мотоциклиста

27.06.2021 08:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие, о котором сообщает столичная Госавтоинспекция.

Ночью в Минске такси сбило мотоциклиста

Поворачивая налево на улицу Олега Кошевого не пропустил встречный мотоцикл «Ява» и протаранил его.

В результате инцидента 35-летний мотоциклист с травмами был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что на 87-м километре трассы М-10 после столкновения с лосем погиб 40-летний байкер.

 

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Дорожно-транспортное происшествие, о котором сообщает столичная Госавтоинспекция.
 
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