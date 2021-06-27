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Дружба после санкций: “Китай умеет выходить из неудавшихся проектов”
Источник материала: Партизан
Китай публично осудил санкции ЕС против Беларуси. Однако, по мнению независимого аналитика Сергея Чалого, не понравились Китаю не сами санкции, а попытка решить внутренние проблемы в Беларуси с помощью международного давления.
Нет способа принудить Китай “вписываться” за Беларусь
— Нет способа принудить Китай вписаться за Беларусь. Теоретически он это делает, потому что считает, что ровно такое же воздействие мирового сообщества может быть применено к Китаю. Потому что он знает, что у него в вопросах прав человека есть проблемы.
В то же время,
— У нас главное конкурентное преимущество было: справа — большой рынок ЕАЭС, транспортный коридор, хорошая перевалочная база между Китаем и Лондоном и так далее. Естественно, нужно было рассказывать, что у нас нормальные торговые отношения с Западом. И, фактически, именно в этом свою часть Беларусь не исполнила. Думаю, Китай прекрасно понимает, что конечной причиной санкций были действия белорусские.
Военное положение — фигура речи
Высказался эксперт и о том, что 24 июня Александр Лукашенко заявил, что в Гродненской области может быть введено военное положение, чтобы избежать спада экономики из-за санкций.
Сергей Чалый уверен, что это была фигура речи, которая в понимании Лукашенко означает, что все экономические проблемы можно решить с помощью указов.
— Думаю, ни про какое военное положение не шла речь. Для него семь бед — один ответ. Есть только один способ справляться с проблемами — административные судороги. В его представлении экономика — такая штука, с которой только на Западе не могут справляться, потому что не могут принять указ, — говорит Сергей Чалый. — Военное положение у нас рассматривалось всерьёз только как попытка оправдать указ “мёртвой руки” по наделению коллективным “Лукашенко” Совбеза.
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Китай публично осудил санкции ЕС против Беларуси. Однако, по мнению независимого аналитика Сергея Чалого, не понравились Китаю не сами санкции, а попытка решить...
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