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Кто куда, я на рыбалку: как рыбачат в разных странах мира (фото)

27.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

День рыбалки отмечается именно сегодня, 27 июня. Sputnik предлагает подборку фотографий одного из самых массовых увлечений человечества. 

Для кого-то это отдых и релакс, для кого-то – спорт и азарт. Рыбалку даже хотели включить в список олимпийских видов спорта

Одно точно: кто побывал на рассвете на туманном озере, ощутил радость от того, как клюет рыба, отведал ароматной ухи из котелка на берегу, тот навсегда окажется в плену этого увлечения. 

А для тех, кто хорошо порыбачил, но ухой решил не ограничиваться – белорусские рецепты блюд из рыбы.

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Занятие, которое объединяет людей всех национальностей, это рыбалка. В жару или в холод, на озере, реке или море, с удочкой или сетью рыбаки отправляются ловить рыбу...
 
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