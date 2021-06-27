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Кто куда, я на рыбалку: как рыбачат в разных странах мира (фото)
27.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
День рыбалки отмечается именно сегодня, 27 июня. Sputnik предлагает подборку фотографий одного из самых массовых увлечений человечества.
Для кого-то это отдых и релакс, для кого-то – спорт и азарт. Рыбалку даже хотели
Одно точно: кто побывал на рассвете на туманном озере, ощутил радость от того, как клюет рыба, отведал ароматной ухи из котелка на берегу, тот навсегда окажется в плену этого увлечения.
А для тех, кто хорошо порыбачил, но ухой решил не ограничиваться –
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Занятие, которое объединяет людей всех национальностей, это рыбалка. В жару или в холод, на озере, реке или море, с удочкой или сетью рыбаки отправляются ловить рыбу...
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