Кто куда, я на рыбалку: как рыбачат в разных странах мира (фото)

Источник материала: Sputnik Беларусь

День рыбалки отмечается именно сегодня, 27 июня. Sputnik предлагает подборку фотографий одного из самых массовых увлечений человечества.

Для кого-то это отдых и релакс, для кого-то – спорт и азарт. Рыбалку даже хотели включить в список олимпийских видов спорта !

Одно точно: кто побывал на рассвете на туманном озере, ощутил радость от того, как клюет рыба, отведал ароматной ухи из котелка на берегу, тот навсегда окажется в плену этого увлечения.

А для тех, кто хорошо порыбачил, но ухой решил не ограничиваться – белорусские рецепты блюд из рыбы .

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