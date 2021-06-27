Водитель на полном ходу въехал в ворота посольства России в Минске

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А затем перелез через забор на территорию диппредставительства.





Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 35-летний мужчина на автомобиле «Форд» на полном ходу въехал в ворота посольства России, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.

– Там он был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения, — отмечают в УГАИ.

На месте ДТП работает в том числе саперно-пиротехническая группа.