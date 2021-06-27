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Водитель на полном ходу въехал в ворота посольства России в Минске
27.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
А затем перелез через забор на территорию диппредставительства.
Как
– Там он был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения, — отмечают в УГАИ.
На месте ДТП работает в том числе саперно-пиротехническая группа.
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А затем перелез через забор на территорию диппредставительства.
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