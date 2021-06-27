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Окучить картофель, подвязать томаты. Что важно сделать огородникам в конце первого месяца лета?
Источник материала: СТВ
Подходит к концу первый летний месяц. Дачники собирают первый урожай. Но расслабляться нельзя, рассказали в программе
Самое время позаботиться о картофеле, который необходимо окучивать, и томатах в отрытом грунте – их надо подвязать к опорам и удалить пасынки. С наступлением жары в саду активизировались многие вредители, например, клещики. Именно поэтому сейчас необходимо повышенное внимание уделить мерам борьбы с ними.
Ну и конечно же, в такой зной самое важное в саду – обеспечить полив растений. Чтобы водные процедуры принесли должный эффект, необходимо учитывать несколько важных моментов.
Михаил Рудевич, старший научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:
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Подходит к концу первый летний месяц. Дачники собирают первый урожай. Но расслабляться нельзя, рассказали в программе «Плюс-минус».
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