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Окучить картофель, подвязать томаты. Что важно сделать огородникам в конце первого месяца лета?

27.06.2021 09:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Подходит к концу первый летний месяц. Дачники собирают первый урожай. Но расслабляться нельзя, рассказали в программе «Плюс-минус».

Окучить картофель, подвязать томаты. Что важно сделать огородникам в конце первого месяца лета?

Самое время позаботиться о картофеле, который необходимо окучивать, и томатах в отрытом грунте – их надо подвязать к опорам и удалить пасынки. С наступлением жары в саду активизировались многие вредители, например, клещики. Именно поэтому сейчас необходимо повышенное внимание уделить мерам борьбы с ними.

Окучить картофель, подвязать томаты. Что важно сделать огородникам в конце первого месяца лета?

Ну и конечно же, в такой зной самое важное в саду – обеспечить полив растений. Чтобы водные процедуры принесли должный эффект, необходимо учитывать несколько важных моментов.

Окучить картофель, подвязать томаты. Что важно сделать огородникам в конце первого месяца лета?

Михаил Рудевич, старший научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:
Для полива газона в засушливый период, который должен происходить по крайней мере раз в два дня, норма вылива влаги составляет от 10 до 30 литров на метр квадратный. А чтобы растения чувствовали себя благоприятно, нам надо создать водное ядро в почве. Мы должны ориентироваться на проекцию кроны и, соответственно, на глубину проникновения корней. Если этого не сделать, то мы особой пользы растению не принесем, потому что когда мы делаем поверхностный полив, то прогретая почва быстро испаряет эту влагу, а корни не успевают даже ею воспользоваться.

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Теги: Минск
 
 
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