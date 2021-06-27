Светофоры на некоторых улицах в Минске еще не работают из-за вчерашней непогоды – ГАИ

Источник материала: ОНТ

Минске еще не работают из-за вчерашней непогоды – ГАИ" class="one-news__figure-img">

В ГАИ предупредили , что из-за вчерашней непогоды некоторые светофоры в Минске еще не работают.

Отключение некоторых светофорных объектов стало результатом вчерашней непогоды.

Сотрудники КУП «СМЭП Мингорисполкома» сейчас устраняют неисправности.

В ГАИ всех участников дорожного движения просят при выборе маршрута учитывать данную информацию.

Фото: БЕЛТА





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