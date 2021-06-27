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Светофоры на некоторых улицах в Минске еще не работают из-за вчерашней непогоды – ГАИ
Источник материала: ОНТМинске еще не работают из-за вчерашней непогоды – ГАИ" class="one-news__figure-img">
В ГАИ
Отключение некоторых светофорных объектов стало результатом вчерашней непогоды.
Сотрудники КУП «СМЭП Мингорисполкома» сейчас устраняют неисправности.
В ГАИ всех участников дорожного движения просят при выборе маршрута учитывать данную информацию.
Фото: БЕЛТА
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В ГАИ предупредили, что из-за вчерашней непогоды некоторые светофоры в Минске еще не работают. Отключение некоторых светофорных объектов стало результатом...
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