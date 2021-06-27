Источник материала: ОНТ

В Колумбии продолжается расследование инцидента с обстрелом вертолета президента. За информацию о нападавших обещают вознаграждение в почти 800 тысяч долларов.

Инцидент произошел 25 июня. Шесть пуль попали в корпус вертолета, на борту которого находились президент, министр национальной обороны и глава МВД Колумбии. Никто из них не пострадал.

Лидер страны назвал это «трусливой атакой» и заявил, что продолжит бороться с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и организованными преступными группировками. Также в Колумбии уже несколько месяцев продолжаются протесты и жесткие столкновения недовольных нынешним руководством с полицейскими.

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