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В Колумбии продолжается расследование инцидента с обстрелом вертолета президента
Источник материала: ОНТ
В Колумбии продолжается расследование инцидента с обстрелом вертолета президента. За информацию о нападавших обещают вознаграждение в почти 800 тысяч долларов.
Инцидент произошел 25 июня. Шесть пуль попали в корпус вертолета, на борту которого находились президент, министр национальной обороны и глава МВД Колумбии. Никто из них не пострадал.
Лидер страны назвал это «трусливой атакой» и заявил, что продолжит бороться с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и организованными преступными группировками. Также в Колумбии уже несколько месяцев продолжаются протесты и жесткие столкновения недовольных нынешним руководством с полицейскими.
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В Колумбии продолжается расследование инцидента с обстрелом вертолета президента. За информацию о нападавших обещают вознаграждение в почти 800 тысяч долларов....
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