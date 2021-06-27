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Литовские железнодорожники подсчитывают убытки от потери белорусских грузов

27.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Литовские железнодорожники подсчитывают убытки от потери белорусских грузов

Литовские железнодорожники подсчитали убытки и надеются на компенсацию от государства после потери белорусских грузов. 

Но пока правительство не спешит с выделением средств. В компании заявляют, что доходы литовской железной дороги от перевозки наших грузов – около 100 миллионов евро, это примерно треть всех финансовых поступлений. Убытки подсчитывает и Клайпедский порт. Там заявляют, что если белорусский калий уйдет в российские порты – он уйдет навсегда. 

Президент Литвы Науседа уже признал, что санкции Евросоюза затронут Литву, предприятия которой активно сотрудничают с нашими партнерами в сфере транзита.

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Литовские железнодорожники подсчитали убытки и надеются на компенсацию от государства после потери белорусских грузов.  Но пока правительство не спешит с...
 
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