Трое мужчин в Эстонии выстрелили себе в руки, чтобы не проиграть спор

Источник материала: ОНТ

Из пневматического ружья трое жителей Эстонии выстрелили себе в руки, чтобы за проигранный спор не платить деньги, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Postimees.

В Валгаском уезде трое нетрезвых мужчин, по данным издания, поспорили, что, если кто-то из них из пневматического ружья сможет выстрелить себе в руку, приятели заплатят ему 2 тысячи евро.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram