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Трое мужчин в Эстонии выстрелили себе в руки, чтобы не проиграть спор

27.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трое мужчин в Эстонии выстрелили себе в руки, чтобы не проиграть спор

Из пневматического ружья трое жителей Эстонии выстрелили себе в руки, чтобы за проигранный спор не платить деньги, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Postimees.

В Валгаском уезде трое нетрезвых мужчин, по данным издания, поспорили, что, если кто-то из них из пневматического ружья сможет выстрелить себе в руку, приятели заплатят ему 2 тысячи евро.

Фото: depositphotos.com

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Из пневматического ружья трое жителей Эстонии выстрелили себе в руки, чтобы за проигранный спор не платить деньги, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Postimees. В...
 
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