Беларусь и Казахстан намерены подписать крупные контракты

Источник материала: ОНТ

Промышленные предприятия Беларуси и Казахстана намерены нарастить взаимодействие и подписать крупные контракты. В Казахстане работает наша делегация во главе с премьер-министром.

Среди итогов первого дня визита – договоренность о том, что Минский тракторный завод инвестирует 50 миллионов долларов в развитие своего представительства в Казахстане. На первом этапе построят цех по производству кабин. Следующий этап – еще один корпус для сборки двигателей и радиаторов. О наращивании взаимодействия договорились и представители «Бобруйскагромаша». За год экспорт нашей сельхозтехники увеличился на 150%, есть и потенциальные точки роста. Напомним, белорусская делегация будет в Казахстане еще два дня.

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