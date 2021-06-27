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Беларусь и Казахстан намерены подписать крупные контракты

27.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь и Казахстан намерены подписать крупные контракты

Промышленные предприятия Беларуси и Казахстана намерены нарастить взаимодействие и подписать крупные контракты. В Казахстане работает наша делегация во главе с премьер-министром.

Среди итогов первого дня визита – договоренность о том, что Минский тракторный завод инвестирует 50 миллионов долларов в развитие своего представительства в Казахстане. На первом этапе построят цех по производству кабин. Следующий этап – еще один корпус для сборки двигателей и радиаторов. О наращивании взаимодействия договорились и представители «Бобруйскагромаша». За год экспорт нашей сельхозтехники увеличился на 150%, есть и потенциальные точки роста. Напомним, белорусская делегация будет в Казахстане еще два дня. 

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Промышленные предприятия Беларуси и Казахстана намерены нарастить взаимодействие и подписать крупные контракты. В Казахстане работает наша делегация во главе с...
 
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