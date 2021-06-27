Древнейший римский лагерь обнаружили на севере Португалии

Источник материала: ОНТ

Следы древнеримского военного лагеря, который, вероятно, является древнейшим в данном регионе, обнаружила международная группа археологов при дистанционном сканировании местности на севере Португалии, сообщает mir24.tv со ссылкой на Университет Эксетера.

Лагерь Ломба-ду-Мору, по мнению экспертов, был построен для 10 тыс. римских солдат, отправленных на завоевание Северо-Западной Иберии Ломба-ду-Мору, примерно во II веке до н. э., по предварительной оценке фундамента ограждающей стены. Сооружение занимало площадь более 20 гектаров.

Эксперты установили, что лагерь спроектировали как временное укрепление и построили, возможно, за один день. Доктор Жоао Фонте из Университета Эксетера пояснил, что такие сооружения всегда трудно обнаружить, потому что римляне обычно уничтожали укрепления при своем уходе.

Предполагается, что для армии римского консула Деция Юния Брута построили этот лагерь. На эту землю он вторгся с двумя легионами в 137 году до н. э., пересек реки Дору и Лима, достиг Миньо, согласно письменным источникам. Датировка стен и огромные размеры сооружения подтверждают эту гипотезу.

Самым древним римским лагерем в Галисии и северной Португалии считался лагерь в Пенеду-душ-Лобос до сих пор. Однако обнаруженный лагерь в Ломба-ду-Мору, по предварительным расчетам, был построен на 100 лет раньше.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram