Главные торжества ко Дню молодежи и студенчества пройдут возле Дворца спорта

Источник материала: ОНТ

В канун праздника для тех, кто решил летом поработать и заработать, в центре Минска звучали напутственные слова. Трудовой семестр в торжественной обстановке открывали более 700 юношей и девушек.

Всего трудиться на разных объектах будут свыше 29 тысяч. Самые востребованные в этом году сельскохозяйственные и сервисные отряды. Также на выбор – строительные, педагогические, экологические, медицинские и производственные команды. Чаще всего студенты выбирают профиль отряда, исходя из будущей профессии и с прицелом на трудоустройство.

Главные торжества ко Дню молодежи и студенчества пройдут 27 июня на площадке у столичного Дворца спорта. Организаторы обещают масштабный open-air и концертную программу. Это завершение недели молодежи, которая охватила всю страну.

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