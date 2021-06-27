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Главные торжества ко Дню молодежи и студенчества пройдут возле Дворца спорта

27.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Главные торжества ко Дню молодежи и студенчества пройдут возле Дворца спорта

В канун праздника для тех, кто решил летом поработать и заработать, в центре Минска звучали напутственные слова. Трудовой семестр в торжественной обстановке открывали более 700 юношей и девушек.

Всего трудиться на разных объектах будут свыше 29 тысяч. Самые востребованные в этом году сельскохозяйственные и сервисные отряды. Также на выбор – строительные, педагогические, экологические, медицинские и производственные команды. Чаще всего студенты выбирают профиль отряда, исходя из будущей профессии и с прицелом на трудоустройство. 

Главные торжества ко Дню молодежи и студенчества пройдут 27 июня на площадке у столичного Дворца спорта. Организаторы обещают масштабный open-air и концертную программу. Это завершение недели молодежи, которая охватила всю страну. 

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Теги: Минск
 
 
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В канун праздника для тех, кто решил летом поработать и заработать, в центре Минска звучали напутственные слова. Трудовой семестр в торжественной обстановке...
 
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