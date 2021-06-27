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День молодежи и студенчества отмечают в Беларуси

27.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День молодежи и студенчества отмечают в Беларуси

27 июня поздравления принимает каждый пятый житель страны. По традиции последнее воскресенье июня – День молодежи. В этом году праздник переименован – в День молодежи и студенчества, чтобы повысить статус учащихся ВУЗов и ССУЗов и их роль в общественно-политической жизни, а также объединить студенческую и работающую молодежь. Поздравление молодому поколению направил Президент.

Для реализации амбициозных начинаний, отметил Александр Лукашенко, создано сильное социальное государство, которое заботится о молодежи, поддерживает многодетные семьи, дает равные права в получении образования и медпомощи. Новое поколение белорусов продолжит славный путь предков, которые подарили нам пример истинной любви и преданности Родине, убежден Президент. Он пожелал молодежи и студенчеству войти в историю как поколение, ответственное за будущее родной Беларуси. 

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27 июня поздравления принимает каждый пятый житель страны. По традиции последнее воскресенье июня – День молодежи. В этом году праздник переименован – в День...
 
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