День молодежи и студенчества отмечают в Беларуси

Источник материала: ОНТ

27 июня поздравления принимает каждый пятый житель страны. По традиции последнее воскресенье июня – День молодежи. В этом году праздник переименован – в День молодежи и студенчества, чтобы повысить статус учащихся ВУЗов и ССУЗов и их роль в общественно-политической жизни, а также объединить студенческую и работающую молодежь. Поздравление молодому поколению направил Президент.

Для реализации амбициозных начинаний, отметил Александр Лукашенко, создано сильное социальное государство, которое заботится о молодежи, поддерживает многодетные семьи, дает равные права в получении образования и медпомощи. Новое поколение белорусов продолжит славный путь предков, которые подарили нам пример истинной любви и преданности Родине, убежден Президент. Он пожелал молодежи и студенчеству войти в историю как поколение, ответственное за будущее родной Беларуси.

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