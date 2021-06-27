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Власти отправили на Окрестина задержанных в Минске триатлонистов

27.06.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти отправила в застенки Окрестина задержанных в минувшую субботу в Минске трех участников Минского триатлона за лозунги «протестного толка».

Фамилии триатлонистов значатся в списках задержанных телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных».

Артем Казимирчик, Александр Клименков и Юрий Семашко были задержаны 26 июня во время велосипедного этапа Минского триатлона и доставлены в Центральный РУВД в ИВС до суда.

«Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции», - сообщила днем в субботу пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В соцсетях сообщалось, что задержанные триатлонисты отреагировали на группу «сторонников» режима с красно-зеленными флагами: один из них крикнул «Жыве Беларусь», второй – просто «Жыве», третий показал большим пальцем сжатой руки вниз.

Вчера в Минске были задержаны 4 человека.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти отправила в застенки Окрестина задержанных в минувшую субботу в Минске трех участников Минского триатлона за лозунги «протестного толка».
 
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