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Болельщик своим плакатом спровоцировал массовый завал на 1-м этапе Тур де Франс
Источник материала: Партизан
Тур де Франс-2021 стартовал с неприятного инцидента – на первом этапе за 45 км до финиша случился массовый завал.
Фото: Pixabay
Один из болельщиков,
Велосипедист рухнул под колеса другим участникам, что повлекло за собой большой завал.
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Тур де Франс-2021 стартовал с неприятного инцидента – на первом этапе за 45 км до финиша случился массовый завал.
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