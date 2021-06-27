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Экс-дипломат Павел Мацукевич: Уцелевших белорусских бизнесменов просеет передел собственности в пользу лояльных власти
Источник материала: Партизан
"Возможный расчет, что санкции спровоцируют бунт против действующей власти, не оправдан".
Бывший дипломат и временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии, политический аналитик Павел Мацукевич - о возможных последствиях беспрецедентных санкций, принятых Европейским союзом по Беларуси,
"24 июня Совет ЕС утвердил секторальные экономические санкции, которые затронут калийную и нефтяную отрасли, банковский сектор и ряд других сфер нашей страны, в дополнение к принятому накануне 4-му санкционному пакету. Расширили свои санкционные списки физических и юридических лиц США и Великобритания.
Тема санкций разделила белорусов на сторонников и противников в неизвестном, но слабо влияющем на их принятие или отмену соотношении. Попробуем разобрать аргументы сторон на мифы и факты, чтобы понять, чем санкции для нас чреваты.
Санкции не действуют
Это миф. Все санкции действуют, вопрос на кого и как. Возьмем самые безобидные – визовые. В них больше символизма, чем ущерба даже для лиц из списка, потому что у большинства персоналий нет ни активов, ни привычки ездить в ЕС или США. Однако даже такая символическая мера уже тяжкий удар по репутации страны на Западе, где негативный имидж – это противопоказание для отношений.
Экспертами калькулируется ущерб от санкций для ВВП – до 14%. Просчитываются потери для отраслей и предприятий. Делаются разные расчеты и прогнозы, кроме оценки конкретного ущерба для режима. Между тем, это главный вопрос, на основании которого, по идее, должны приниматься ограничительные меры.
Мы уже рассматривали, в чем проявился эффект от жестких санкций для Югославии. В крахе экономики: цены на продукты в те годы выросли в 3,5 тысячи раз, 40% предприятий закрылось. В умах сербов именно внешний фактор стал доминировать в качестве причины кризиса, хотя до санкций в проблемах винили Милошевича.
Жесткие санкции свалят режим
Все когда-нибудь случается впервые, но пока это миф. Примеров применения жестких санкций в истории немало, случаев ухода подобных режимов в результате санкций – ноль.
Возможный расчет, что санкции спровоцируют бунт против действующей власти, не оправдан.
Когда на улицах разлилось людское море и санкции теоретически могли усилить протестную волну, они не принимались. Сейчас в Беларуси протест отсутствует (соцсети не в счет), а любые признаки профилактически закатываются властями в асфальт с прицелом уже на будущую электоральную кампанию.
Санкции сближают с Россией
Это факт. Наша зависимость превращается в откровенно вассальную. Правда, отношения с Россией всегда были тесными и Беларусь медленно, но уверенно шла на поводу интеграционных пожеланий Кремля. Этот процесс был более-менее прозрачным.
Итогом частых и длинных контактов Александра Лукашенко и Владимира Путина являются договоренности, о которых известно узкому кругу лиц, хотя они, скорее всего, касаются каждого в Беларуси. Реанимированы интеграционные карты и даже если со стороны Минска предпринимаются попытки сыграть ими в дурака, на кону все равно стоят белорусские интересы и позиции Москвы в игре беспроигрышные. Санкции, безусловно, сужают для Лукашенко возможности поссориться с Путиным, чтобы включить заднюю.
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