ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Татьяна Лихтарович: Всем, кто за нас болеет — продолжайте! Верым, можам, пераможам!

27.06.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Атакующий защитник сборной Беларуси по баскетболу призвала поддержать команду революционной фразой.

Татьяна Лихтарович: Всем, кто за нас болеет — продолжайте! Верым, можам, пераможам!
Атакующий защитник сборной Беларуси по баскетболу Татьяна Лихтарович призвала болельщиков поддержать команду фразой «Верым, можам, пераможам!». Это произошло на послематчевой пресс-конференции по окончании полуфинальной встречи чемпионата Европы со сборной Франции. Видео эпизода публикует «Трибуна».

«Всем, кто за нас болеет, — продолжайте, как я и говорила до этого. Верым, можам, пераможам!», — сказала Лихтарович.

Татьяна — подписантка письма за честные выборы. Спортсменка высказывала солидарность с протестующими, а прошлым летом поддержала арестованных Виктора и Эдуарада Бабарико в своем Instagram, пишет charter97.org.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Атакующий защитник сборной Беларуси по баскетболу призвала поддержать команду революционной фразой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Турция собирается построить канал "Стамбул". Он соединит Мраморное и Черное моря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by