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Татьяна Лихтарович: Всем, кто за нас болеет — продолжайте! Верым, можам, пераможам!
Источник материала: Партизан
Атакующий защитник сборной Беларуси по баскетболу призвала поддержать команду революционной фразой.
Атакующий защитник сборной Беларуси по баскетболу Татьяна Лихтарович призвала болельщиков поддержать команду фразой «Верым, можам, пераможам!». Это произошло на послематчевой пресс-конференции по окончании полуфинальной встречи чемпионата Европы со сборной Франции. Видео эпизода
«Всем, кто за нас болеет, — продолжайте, как я и говорила до этого. Верым, можам, пераможам!», — сказала Лихтарович.
Татьяна — подписантка письма за честные выборы. Спортсменка высказывала солидарность с протестующими, а прошлым летом поддержала арестованных Виктора и Эдуарада Бабарико в своем Instagram,
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Атакующий защитник сборной Беларуси по баскетболу призвала поддержать команду революционной фразой.
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