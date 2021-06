Наступствы навальніц і залеваў 26 чэрвеня: адзін чалавек загінуў, дождж размыў мост пад Менскам

Источник материала: Свабода

Паводле дадзеных Міністэрства ў надзвычайных сытуацыях, з прычыны праходжаньня навальнічнага фронту з парывамі ветру да 20 м/с у краіне адбылося 6 выпадкаў падзеньня дрэваў у Гомельскай вобласьці і 23 у Менскай. Загінуў 1 чалавек — у вёсцы Паўлаўшчына Дзяржынскага раёну Менскай вобласьці дрэва ўпала на жанчыну 1971 году нараджэньня.

На Меншчыне і Гомельшчыне ад стыхіі пацярпелі 18 жылых дамоў, 16 сельскагаспадарчых, 2 культурніцкіх і 1 вытворчы. У Менску непагадзь спрычынілася да парушэньня працы 32 тралейбусных, 37 аўтобусных і 5 трамвайных маршрутаў.

У Гарадзішчы пад Менскам дождж размыў мост цераз раку Менку. Апошні раз такое тут адбылося 30 гадоў таму, у 1991-м.

