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Мангал зовет: как приготовить самые вкусные овощи-гриль
27.06.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Рецепт приготовления овощей гриль совсем прост, но есть некоторые технологические тонкости, при соблюдении которых вы получите по-настоящему вкусное и полезное блюдо.
Какие овощи лучше запекать?
На гриле можно запекать практически любые овощи кроме разве что свежих огурцов. А все остальное — от картофеля до фенхеля и стеблевого сельдерея прекрасно запекается на углях. Классический набор: репчатый лук, сладкий болгарский перец, баклажаны, спелые южные помидоры.
На чем запекать?
Летние овощи-гриль будут вкуснее всего, если их приготовить на решетке на углях. Но подойдет и электрический или газовый гриль. Кстати, они прекрасно получаются даже в обычной домашней духовке — лучше всего, если в ней есть режим "вентилируемый гриль".
Ингредиенты:
Как готовить овощи-гриль?
Лук разрезаем на 4 части (шалот можно пополам, а можно использовать луковицы целиком), перец режем длинным продольными кусочками (не мельчим) баклажан нарезаем не очень толстыми кругами или ломтиками в длину, помидоры — тоже кругами, но уже потолще, они слишком нежные, и если их нарезать тонко, могут просто растечься.
В большой миске перемешиваем овощи с оливковым маслом, посыпаем черным перцем и солью, обильно пересыпаем все орегано. Когда мы тщательно все перемешали, еще раз проливаем оливковым маслом — оно здесь кашу не испортит в любом случае — чем его больше, тем более нежными и румяными получатся в итоге ваши овощи.
Баклажаны минут на 30-40 опускаем в соленую холодную воду — так они выпустят ненужную горечь.
Когда все наконец готово, придавливаем несколько раз нашу овощную смесь руками. После чего даем ей хорошенько промариноваться хотя бы 3-5 часов, а лучше всего — ночь.
Овощи обычно запекают на самых горячих "первых" углях, когда пламя только-только перестало "проскакивать" над ними.
Как правильно жарить овощи на углях?
Правила жарки на мангале примерно следующие: овощи жарятся на первых, самых горячих углях, потом — шашлык, колбаски или чего там еще из мясного у нас заготовлено, потом — курица, затем — рыба, и на последних, уже чуть остывающих углях, отлично запекается лаваш с сулугуни.
Овощи жарим, постоянно переворачивая решетку. Степень готовности определяем на глаз, в зависимости от вкусовых предпочтений.
© Pixabay
Запекая овощи на мангале, главное - не переусердствовать
Это классическое блюдо средиземноморской кухни. Обычно его подают вместе с мясом или рыбой, приготовленными на гриле. Рецепт проверенный, можете не сомневаться!
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