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Мангал зовет: как приготовить самые вкусные овощи-гриль

27.06.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Рецепт приготовления овощей гриль совсем прост, но есть некоторые технологические тонкости, при соблюдении которых вы получите по-настоящему вкусное и полезное блюдо.

Какие овощи лучше запекать?

На гриле можно запекать практически любые овощи кроме разве что свежих огурцов. А все остальное — от картофеля до фенхеля и стеблевого сельдерея прекрасно запекается на углях. Классический набор: репчатый лук, сладкий болгарский перец, баклажаны, спелые южные помидоры.

На чем запекать?

Летние овощи-гриль будут вкуснее всего, если их приготовить на решетке на углях. Но подойдет и электрический или газовый гриль. Кстати, они прекрасно получаются даже в обычной домашней духовке — лучше всего, если в ней есть режим "вентилируемый гриль".

Ингредиенты:

  • красный салатный лук — 2-3 штуки или лук-шалот — 10-12 луковиц;
  • 2 средних баклажана;
  • 1 большой помидор или 2 средних;
  • 2 сладких болгарских перца — лучше всего разных цветов, так ваши овощи будут выглядеть более нарядно);
  • 3-4 столовых ложки оливкового масла;
  • соль;
  • черный молотый перец;
  • орегано.

Как готовить овощи-гриль?

Лук разрезаем на 4 части (шалот можно пополам, а можно использовать луковицы целиком), перец режем длинным продольными кусочками (не мельчим) баклажан нарезаем не очень толстыми кругами или ломтиками в длину, помидоры — тоже кругами, но уже потолще, они слишком нежные, и если их нарезать тонко, могут просто растечься.

В большой миске перемешиваем овощи с оливковым маслом, посыпаем черным перцем и солью, обильно пересыпаем все орегано. Когда мы тщательно все перемешали, еще раз проливаем оливковым маслом — оно здесь кашу не испортит в любом случае — чем его больше, тем более нежными и румяными получатся в итоге ваши овощи.

Баклажаны минут на 30-40 опускаем в соленую холодную воду — так они выпустят ненужную горечь.

Когда все наконец готово, придавливаем несколько раз нашу овощную смесь руками. После чего даем ей хорошенько промариноваться хотя бы 3-5 часов, а лучше всего — ночь.

Овощи обычно запекают на самых горячих "первых" углях, когда пламя только-только перестало "проскакивать" над ними.

Как правильно жарить овощи на углях?

Правила жарки на мангале примерно следующие: овощи жарятся на первых, самых горячих углях, потом — шашлык, колбаски или чего там еще из мясного у нас заготовлено, потом — курица, затем — рыба, и на последних, уже чуть остывающих углях, отлично запекается лаваш с сулугуни.

Овощи жарим, постоянно переворачивая решетку. Степень готовности определяем на глаз, в зависимости от вкусовых предпочтений.

© Pixabay
Запекая овощи на мангале, главное - не переусердствовать

Это классическое блюдо средиземноморской кухни. Обычно его подают вместе с мясом или рыбой, приготовленными на гриле. Рецепт проверенный, можете не сомневаться!

 
 
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