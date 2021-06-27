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Ливень в Минске и окрестностях затопил улицы и разрушил дороги
27.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В субботу из-за непогоды пострадала столица. На время затопило улицы в Каменной Горке, Сухарево, Уручье. Некоторых минчан эвакуировали сотрудники МЧС.
– Из легкового и общественного транспорта, также подвальных помещений и подтопленных территорий был эвакуирован 91 человек, из них 19 детей. На улице Люцинской людей эвакуировали при помощи лодки МЧС, —
Кадры из Каменной горки.
В торговом центре Green City заливало водой магазин «5 элемент», сообщает
Людей перевозили на лодках из зон подтопления.
В районе деревень Городище и Богушова под Минском из берегов вышла река Менка. Водой был разрушен участок дороги, произошел обвал. Люди оказались отрезанными и не могли выбраться из деревни.
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Из подтопленных территорий спасатели эвакуировали 91 человека.
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