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Ливень в Минске и окрестностях затопил улицы и разрушил дороги

27.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В субботу из-за непогоды пострадала столица. На время затопило улицы в Каменной Горке, Сухарево, Уручье. Некоторых минчан эвакуировали сотрудники МЧС.

– Из легкового и общественного транспорта, также подвальных помещений и подтопленных территорий был эвакуирован 91 человек, из них 19 детей. На улице Люцинской людей эвакуировали при помощи лодки МЧС, — рассказали в МЧС.

Кадры из Каменной горки.

Ливень в Минске и окрестностях затопил улицы и разрушил дороги

В торговом центре Green City заливало водой магазин «5 элемент», сообщает TUT.BY.

Людей перевозили на лодках из зон подтопления.

Ливень в Минске и окрестностях затопил улицы и разрушил дороги

В районе деревень Городище и Богушова под Минском из берегов вышла река Менка. Водой был разрушен участок дороги, произошел обвал. Люди оказались отрезанными и не могли выбраться из деревни.

Ливень в Минске и окрестностях затопил улицы и разрушил дороги

 
 
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Из подтопленных территорий спасатели эвакуировали 91 человека.
 
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