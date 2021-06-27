Источник материала: UDF



Кадр из видео

В Москве полицейские волокли по асфальту женщину, задержанную за отказ надеть маску в здании МФЦ. На видео из соцсетей женщина сопротивляется и кричит, что в машине ее ждет дочь. Ее все равно тащат на улицу. Снимающая происходящее замечает, что задержанная упала в обморок. pic.twitter.com/LkoWXtcqly — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 26, 2021

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Она без сознания, вы что с ума сошли? Отпустите сейчас же, фашист!» На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, что женщина не оказывает никакого сопротивления.

На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, что женщина не оказывает никакого сопротивления, но двое полицейских применяют силу. В какой-то момент женщина теряет сознание и наряд волоком выносит её в патрульную машину.Сын пострадавшей рассказал изданию «Подъем», что сотрудники МВД после задержания пригрозили его матери 15 сутками ареста за сопротивление полицейским и назвали психбольной. В пресс-службе столичного управления МВД говорят, что знают об этом видео, но дать каких-либо пояснений не смогли. Родственники женщины намерены добиваться возбуждения уголовного дела.