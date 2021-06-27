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«Она без сознания, вы что с ума сошли? Отпустите сейчас же, фашист!»
Источник материала: UDF
Кадр из видео
На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, что женщина не оказывает никакого сопротивления, но двое полицейских применяют силу. В какой-то момент женщина теряет сознание и наряд волоком выносит её в патрульную машину.
Сын пострадавшей рассказал изданию «Подъем», что сотрудники МВД после задержания пригрозили его матери 15 сутками ареста за сопротивление полицейским и назвали психбольной. В пресс-службе столичного управления МВД говорят, что знают об этом видео, но дать каких-либо пояснений не смогли. Родственники женщины намерены добиваться возбуждения уголовного дела.
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На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, что женщина не оказывает никакого сопротивления.
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