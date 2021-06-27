Акция протеста против режима Лукашенко на границе с Литвой закончилась потасовкой

Источник материала: АФН

Две группы живущих в Литве белорусов, в каждой из которых было до 15 человек, 26 июня провели пикет около Медининкского КПП в 65 км от границы с Беларусью.

Они ненадолго останавливали автомобили, выезжающие из Литвы, чтобы обратить внимание водителей на ситуацию в Беларуси. Акция проходила с 13 до 15 часов. Движение на этом участке неинтенсивное, через Медининкский КПП проезжают около 20 тягачей и несколько других автомобилей, передает Delfi.lt.

Тем не менее, между участниками акции и водителями разгорелся словесный конфликт, были вызваны пограничники и полиция.

"Большая часть водителей перед выездом должна свернуть в этот терминал. Когда участники акции не пропустили машины, водители разозлились, были те, кто подлил масла в огонь. Но словесная перепалка в физический конфликт не переросла, между ними встали пограничники и успокаивали людей. Была вызвана полиция", – сообщил представитель Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

Однако, корреспонденты LRT сообщили, что один из водителей, ударивший в лицо участницу акции, был задержан полицией.

Неделю назад такая же акция прошла на КПП в Лаворишкес.