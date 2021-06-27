Легковой автомобиль протаранил ворота посольства России в Минске

Источник материала: АФН

Легковой автомобиль врезался в субботу в ворота посольства России в Минске, водитель задержан.

"В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль Ford. Водитель пытался скрыться, но был задержан", - сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома, передает ТАСС.

"35-летний мужчина на автомобиле Ford на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там он был задержан. По предварительной информации, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

На место ДТП была вызвана саперно-пиротехническая группа.