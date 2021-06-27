МЧС в субботу в Минске эвакуировало 91 человека из-за топленных автомобилей

Источник материала: АФН

МЧС Беларуси в минувшую субботу в Минске эвакуировало 91 человека из-за топленных автомобилей и общественного транспорта, включая 19 детей.

«В Минске в период с 18-10 до 22-20 (26 июня – ред.) нарушалось движение общественного транспорта: 32 троллейбусных, 37 автобусных и 5 трамвайных маршрутов. Работниками МЧС оказывалась помощь в буксировке 20 легковых автомобилей, 5 маршрутных автобусов, эвакуированы из легкового и пассажирского транспорта 91 человек, из них 19 детей», - говорится в оперативной сводке ведомства на утро 27 июня.

По оперативным данным вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 20 м/с зафиксированы 29 случаев падения деревьев в Гомельской (6 случаев) и Минской (23 случая) областях. Погиб 1 человек в д. Павловщина Дзержинского р-на Минской области в результате упавшего дерева.

В 2 районах Гомельской и 2 районах Минской областях зафиксированы случаи повреждения кровель 18 жилых домов, 1 производственного здания, 2 объектов соцкультбыта и 16 сельскохозяйственных зданий.

В д. Городище Минского р-на произошло размытие участка дороги шириной 5 м и длиной 20 м в месте пересечения с рекой Менка.

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта. По состоянию на 6 часов утра оставались без электроснабжения 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.