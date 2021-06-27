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Под Минском из берегов вышла река. Люди оказались отрезанными и не могут выбраться

27.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После ливней в районе деревень Городище и Богушова под Минском из берегов вышла река Менка. Водой был разрушен участок дороги, произошел обвал.



Наши читатели говорят, что люди оказались отрезанными и не могут выбраться из деревни. В сухую погоду можно было проехать по полю, но сейчас об этом и речи не идет, пишет auto.onliner.by.







В МЧС Onliner сообщили, что сейчас на месте работают спасатели, они рассматривают различные варианты решения проблемы. Никто не пострадал.
 
 
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После ливней в районе деревень Городище и Богушова под Минском из берегов вышла река Менка. Водой был разрушен участок дороги, произошел обвал.
 
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