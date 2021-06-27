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Какая ситуация в обменниках

27.06.2021 10:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Работающие на территории Беларуси банки установили в своих обменниках на выходные новые курсы основных иностранных валют.

Какая ситуация в обменниках

По данным select.by на 09:50, в Минске они следующие:

  • доллар выгоднее всего можно продать по 2,525, а купить по 2,529 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,555);
  • евро 3,02 / 3,023 (3,06);
  • 100 российских рублей 3,49 / 3,508 (3,55).

На прошедшей рабочей неделе (21-25 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Работающие на территории Беларуси банки установили в своих обменниках на выходные новые курсы основных иностранных валют.
 
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