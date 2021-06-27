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Какая ситуация в обменниках
Источник материала: Навiны
Работающие на территории Беларуси банки установили в своих обменниках на выходные новые курсы основных иностранных валют.
По данным
На прошедшей рабочей неделе (21-25 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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Работающие на территории Беларуси банки установили в своих обменниках на выходные новые курсы основных иностранных валют.
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