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Герасименя: беспредел силовиков не признает авторитетов — слететь с велосипеда от удара дубинкой по голове может любой

27.06.2021 10:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя, комментируя ситуацию с задержанием трех участников «Минского триатлона», напомнила, что «BSSF неоднократно предупреждал белорусскую и международную спортивную общественность об опасности проведения в нашей стране каких-либо спортивных мероприятий».

Герасименя: беспредел силовиков не признает авторитетов — слететь с велосипеда от удара дубинкой по голове может любой

Произошедшее она назвала «прямым доказательством того, что в стране, в которой "не до законов",  ни одному участнику, спортсмену, делегату или организатору соревнований не может быть гарантирована безопасность и неприкосновенность».

«Беспредел силовиков не признает никаких авторитетов: слететь с велосипеда от удара дубинкой по голове может как рядовой кандидат в мастера спорта, так и победитель Олимпийских игр. Ну или брат победителя Олимпийских игр», — подчеркнула Герасименя.

Именно о возможности таких инцидентов фонд предостерегал представителей международных федераций и МОК во время кампаний по переносу ЧМ-2021 по хоккею и других турниров.

«К сожалению, оказались полностью правы, и будем дальше отстаивать эту позицию перед международным сообществом. Сегодня мы видим, как организаторы даже местных соревнований, из лучших побуждений преследуя цели развития массового спорта, не в состоянии противостоять насилию и беззаконию. Такая ситуация ставит под сомнение целесообразность участия белорусов в крупных любительских стартах, таких как «Минский полумарафон». Сегодняшняя ситуация с задержаниями участников во время "Минского триатлона" будет зафиксирована Фондом спортивной солидарности и направлена в соответствующие международные федерации. Задержанным участникам будет оказана юридическая, моральная и материальная помощь», — резюмировала Герасименя.

Задержанные днем 26 июня во время соревнований по триатлону в Минске трое участников (Артем Казимирчик, Александр Клименков и Юрий Семашко) доставлены из Центрального РУВД в ИВС до суда.

 

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Теги: Минск
 
 
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Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя, комментируя ситуацию с задержанием трех участников «Минского триатлона», напомнила, что...
 
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