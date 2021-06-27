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ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?

27.06.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?

В России любительское плавание на открытой воде стало намного популярнее, чем это было 10 лет назад. В специальных школах плавания учат не только держаться на воде и правильно дышать, но и готовят к пересечению проливов. О том, как учиться плавать, не паниковать в воде и почему плавание может быть вредным, рассказывает Алексей Лихобабин — тренер по плаванию и эксперт методики Total Immersion.

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Кроль, брасс, баттерфляй — как разные техники плавания влияют на тело? Что сложнее — переплыть Босфор или Ла-Манш? Возможно ли перекусить во время заплыва? Может ли...
 
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