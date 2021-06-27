Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?

В России любительское плавание на открытой воде стало намного популярнее, чем это было 10 лет назад. В специальных школах плавания учат не только держаться на воде и правильно дышать, но и готовят к пересечению проливов. О том, как учиться плавать, не паниковать в воде и почему плавание может быть вредным, рассказывает Алексей Лихобабин — тренер по плаванию и эксперт методики Total Immersion.

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